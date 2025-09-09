Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця

У Нідерландах проживає сім українців на тисячу місцевих, середній показник по Європі становить дев'ять, а найвищий – у Чехії – 36

Муніципалітети Нідерландів знову б'ють на сполох щодо житла для українців. Приймальні центри переповнені вже кілька місяців, а біженцям регулярно відмовляють в наданні місця. Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) називає це «дуже критичною ситуацією» та закликає національний уряд вжити заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NOS.



Наразі в Нідерландах є понад 97 000 муніципальних місць для житла, і «майже» всі вони зайняті. Тим часом війна не вщухає і за даними Асоціації нідерландських муніципалітетів (VNG), щотижня до Нідерландів прибувають близько трьохсот українців. Це переважно жінки та діти, але серед них є й чоловіки, які знають, що тут є робота.



Утрехт – один із муніципалітетів, якому нещодавно вперше довелося відмовити українським біженцям. Більше того, через брак фінансування місту загрожує закриття притулків найближчим часом. «Ми не маємо уявлення, що робитимемо далі», – каже член муніципальної ради Рейчел Стріфланд.



У містах фіксують дефіцит нерухомості. Будівлі, в яких проживають українці, часто не належать самим муніципалітетам. Тому їм доводиться платити чималу орендну плату. Інвестування в нові місця також є складним, за словами Стріфланд, багато забудовників проектів вимагають фінансових гарантій, перш ніж брати участь у таких проектах, як переобладнання офісних будівель.



За законом, муніципалітети не мають права відмовляти українцям, які просять притулок, але іноді вони змушені це робити. З цієї причини українці, яким було відмовлено, подали позов проти муніципалітету Гронінгена Хет-Хогеланд. Вони виграли позов, але муніципалітет подав апеляцію. Стріфланд виступає за нове національне законодавство, щоб місцеві органи влади не мали права вирішувати, хто опиняється на вулиці. «До нас звертаються переважно жінки та діти. Але є також чоловіки, які знають, що тут є робота», – каже вона. Член муніципальної ради Утрехта вважає, що підприємства повинні оплачувати житло для цієї останньої групи.



Стріфланд також стурбована психічним здоров’ям українців. Багато хто страждає від травм або проблем з психічним здоров’ям. Це іноді призводить до проблем у приймальних центрах, але муніципалітети мають мало можливостей для вирішення цих проблем.



Міністерство з питань притулку та міграції поділяє занепокоєння VNG та заявляє, що існують «жахливі ситуації, коли вразливі переміщені особи не отримують необхідного їм житла». У довгостроковій перспективі міністерство хоче вивчити варіант звернення до самих українців з проханням про внески. Ідея полягає в тому, що якщо у них є дохід, вони зможуть оплачувати оренду або навіть повністю забезпечувати своє житло.



Українці в ЄС мають інший статус, ніж біженці та шукачі притулку з інших країн. Спеціальний статус проживання означає, що їм не потрібно чекати на притулок. Вони можуть залишатися в Нідерландах до березня 2027 року та мають право на охорону здоров'я, житло та освіту.



Місту Дордрехт також регулярно доводиться відмовляти українцям. Муніципалітет зараз розміщує близько тисячі біженців, половина з яких проживає в колишній офісній будівлі. Але цю будівлю перепрофілюють, починаючи з лютого наступного року. «Це гонка з часом», – каже член муніципальної ради Вім ван дер Круйфф. – Я щотижня зустрічаюся з колегами в регіоні, щоб побачити, де ми можемо знайти рішення».

Відносно до населення країни, найбільше українців проживає в Чеській Республіці: понад 36 на тисячу чехів. Середній показник по Європі становить 9 українців на тисячу жителів. У Нідерландах цей показник трохи нижче – 7.



Раніше «Главком» повідомляв, чому у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах. Про це йдеться у висновку Центрального бюро планування країни. Як пише видання NOS, за результатами 2023 року безробіття у країні трохи зменшилось порівняно з роком раніше. Рівень безробіття в четвертому кварталі становив 3,5%. За весь 2023 рік у Нідерландах було створено в середньому 173 тис. робочих місць (наймані та самозайняті особи). Більш ніж 1 з 5 робочих місць є самозайнятими. За останні дев'ять років кількість робочих місць зросла майже на 1,8 мільйони.



Згідно з аналізом інституту, що входить до структури Міністерства економіки та клімату Нідерландів, гастарбайтери можуть компенсувати дефіцит у деяких секторах, але через мовний бар'єр вони не можуть працювати у всіх секторах.