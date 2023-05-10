Зеленський призначив нового посла України в Нідерландах

Олександр Карасевич став дипломатичним представником

Сьогодні, 10 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Карасевича новим послом України в Естонії. Відповідний указ зʼявився на сайті ОП.

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«Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди», – ідеться в указі.

Новопризначений посол раніше був генеральним директором Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП.

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Зауважимо, попереднім дипломатичним представником України в Нідерландах був Максим Кононенко, якого у березні цього року призначили послом Естонії.

Нагадаємо, напередодні Зеленський був із візитом у Нідерландах. Під час виступу у суді Гааги президент заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим силам оборони.