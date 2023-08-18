Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
За словами очевидців, на місце прибули працівники МНС Росії, які зняли прапор за допомогою пожежного автомобіля
фото з соцмереж

17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою, як з'ясувалося згодом під ним був прапор України

Невідомі повісили прапор України на дроти навпроти будівлі інституту нижньогородського управління ФСБ на Казанському шосе. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

За словами користувачів, 17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою. Наступного дня близько шостої години ранку він злетів, а під ним опинився прапор.

Невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ
Невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ
фото з соцмереж

За словами очевидців, на місце прибули працівники МНС Росії. Прапор зняли з дротів за допомогою пожежного автомобіля.

Нагадаємо, вночі 18 серпня у Москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті», де живуть впливові люди Москви.  Як стало відомо згодом, працював безпілотник. Відтак, росіяни активно почали радіти черговому удару по бізнес-центру та публікувати відео зі своїми емоціями.

До слова, війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: РФ планує нову «СВО»? Навіщо пропагандисти вигадали «диверсії українців» в Африці
Теги: росія ФСБ прапор України росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Більшість українських підрозділів отримали безпілотники через неофіційні канали», – йдеться у матеріалі Foreign Affairs
Безцінна допомога за три долари. Хто випереджає уряд США у підтримці України Союзники
24 липня, 21:10
Іванова піднесла Росію до рангу «найсильнішої держави планети»
Олімпійська чемпіонка вимагає дозволити символіку РФ у міжнародних змаганнях
20 липня, 16:00
Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
РПЦ стверджує, шо церкву в Одесі зруйнували самі українці
23 липня, 23:18
«Петербуржці, будьте уважні!»
«Окоп-Госпіталь-Кладовище»: у Петербурзі з'явився тролейбус-військкомат
20 липня, 11:34
Україна вже повернула собі близько 50% території, яку Росія захопила під час повномасштабної війни
Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ
23 липня, 18:58
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
26 липня, 10:32
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
15 серпня, 07:10
У фейкових відео львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність
«Фортеця Львів»: як окупанти намагаються розпалити ненависть до жителів Львівщини
16 серпня, 09:13
В міноборони припускають, що це бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні Китаю та Росії в Тихому океані
Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії
Вчора, 17:47

Соціум

Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
Чому РФ виготовляє «Шахеди» на власній території: роз’яснення Повітряних сил
Чому РФ виготовляє «Шахеди» на власній території: роз’яснення Повітряних сил
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
58K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
День Незалежності. Тривожно...
12K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
8378
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту