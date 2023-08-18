У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)

За словами очевидців, на місце прибули працівники МНС Росії, які зняли прапор за допомогою пожежного автомобіля

17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою, як з'ясувалося згодом під ним був прапор України

Невідомі повісили прапор України на дроти навпроти будівлі інституту нижньогородського управління ФСБ на Казанському шосе. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

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За словами користувачів, 17 серпня навпроти будівлі ФСБ помітили великий пакет, що висів над дорогою. Наступного дня близько шостої години ранку він злетів, а під ним опинився прапор.

Невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ фото з соцмереж

За словами очевидців, на місце прибули працівники МНС Росії. Прапор зняли з дротів за допомогою пожежного автомобіля.

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Нагадаємо, вночі 18 серпня у Москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті», де живуть впливові люди Москви. Як стало відомо згодом, працював безпілотник. Відтак, росіяни активно почали радіти черговому удару по бізнес-центру та публікувати відео зі своїми емоціями.

До слова, війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.