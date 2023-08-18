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Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)
Вночі 18 серпня у Москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті»
фото: скріншот з відео

Росіяни активно публікують відео зі своїми радісними емоціями після удару по бізнес-центру, де живуть впливові люди Москви

Вночі 18 серпня у Москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті», де живуть впливові люди Москви.  Як стало відомо згодом, працював безпілотник. Відтак, росіяни активно почали радіти черговому удару по бізнес-центру та публікувати відео зі своїми емоціями.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Одна з росіянок з посмішкою повідомила, що елітну «Москву-сіті» знову підірвали. Вона навіть спеціально вирушила до центру о четвертій ранку, аби подивитися на наслідки потужного вибуху.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Інші ж росіяни під час вибуху почали викрикувати, сміятися та гучно радіти черговому вибуху.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицю країни-агресорки.

Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

До слова, у російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля, і диктатору Володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза «100 рублів за долар. Ти а** ел. Путін х**ло і злодій».

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Теги: безпілотник Москва росіяни

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