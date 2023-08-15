Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито

Громадський транспорт Львова тимчасово змінив схему руху

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

Своєю чергою депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що пожежу на будинку, що постраждав у результаті ракетної атаки, станом на 06:55 погасили рятувальники ДСНС.

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Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку. Повідомлялося, що, за попередніми даним, є двоє постраждалих.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

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Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.