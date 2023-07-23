РПЦ стверджує, шо церкву в Одесі зруйнували самі українці

Російська церква відзначилася черговим шокуючим вчинком

Представники Російської православної церкви (РПЦ) заявили, що ймовірною причиною руйнувань Спасо-Преображенського собору в Одесі, є «падіння української зенітної керованої ракети». Про це повідомляє пресслужба РПЦ.

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«За повідомленням Міноборони Російської Федерації, найбільш імовірною причиною руйнувань, з урахуванням опублікованих місцевими жителями відеокадрів зі Спасо-Преображенського собору, є «падіння української зенітної керованої ракети внаслідок безграмотних дій операторів комплексів ППО, які ЗСУ навмисно мають у своєму розпорядженні в житлових кварталах населених пунктів», у тому числі в житлових кварталах населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

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Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Нагадаємо, що патріарх Кирило благословив російську армію на війну та вбивства українців.