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РФ планує нову «СВО»? Навіщо пропагандисти вигадали «диверсії українців» в Африці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ планує нову «СВО»? Навіщо пропагандисти вигадали «диверсії українців» в Африці
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ синхронно опублікували вкид, нібито Україна відправляє диверсантів до Африки для ліквідації лідерів

Провідні російські пропагандистські ЗМІ одночасно зробили інформаційний вкид з посиланням на «військово-дипломатичне джерело» про начебто підготовлений британськими спецслужбами український військовий підрозділ, який має відплисти з Ізмаїлу до Африки для «диверсій», зокрема ліквідації африканських лідерів, які взаємодіють з нинішнім російським режимом. Про це повідомляє BBC.

Пропагандисти у своїх інформаційних «блискавках» навигадували, що загін складається зі 100 осіб, які мають бойовий досвід «на Східному фронті». Підготовкою загону начебто займалась служба британської зовнішньої розвідки МІ-6. Російська пропаганда твердить, що загін очолює підполковник ГУР Віталій Пращук.

РФ планує нову «СВО»? Навіщо пропагандисти вигадали «диверсії українців» в Африці фото 1

У своїх повідомленнях російські пропагандисти кажуть, що мета вигаданого загону – «проведення диверсій на об'єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з Росією».

«Нинішнє повідомлення російських інформагентств може слугувати вказівкою на створення російським військовим керівництвом інформаційного прикриття своїх подальших операцій у цьому районі», – зазначає BBC.

Військовий оглядач «Комсомольської правди» Віктор Баранець заявив, що «українці заважатимуть у тих регіонах, де посилюється російська присутність, проте ми до цього готові. Виряджання Лондоном українських бійців означає нове протистояння Росії та України на Африканському континенті».

Інші «експерти» вже припускають, що «Африка може звернутися до РФ для боротьби з диверсійно-розвідувальною групою України».

А «Логика Маркова» взагалі малює сценарії майбутніх баталій: «Це лише початок. США та Британія створили найпотужнішу в світі терористичну державу Україна і тепер активно використовуватимуть її за найпопулярнішою технологією «теракт під чужим прапором». З високою ймовірністю не тільки в країнах Африки. Українські терористи у майбутньому організовуватимуть теракти і в Європі на користь США та Британії. Це означає, що жертвами українських терористів можуть стати у майбутньому: Марін Ле Пен, лідери «Альтернатива Німеччині», Ердоган, Орбан і Трамп».

Нагадаємо, влада Чечні вирішила зайнятися африканськими дітьми – їм нібито допоможе глава республіки Рамзан Кадиров. Він не вперше використовує благодійність для політичного піару, причому рівень життя в самій республіці можна порівняти з доходами населення деяких африканських країн – за межею бідності живе понад 19% населення Чечні, тобто кожен п'ятий мешканець. Чимало чеченців вимушені жебракувати. Попри низький рівень життя, бюджетники регіону примусово відраховують частину зарплати до благодійного фонду імені Ахмата Кадирова (покійного батька Рамзана Кадирова).

Також раніше повідомлялося, що українських дітей з окупованого Донбасу відправляють на «перевиховання» до Кадирова. Глава Чечні назвав підлітків «важкими й проблемними» й нібито взяв опіку над ними. Російські медіа заявляли, що з дітьми проводитимуть профілактичні роботи буцімто з метою «військово-патріотичного виховання».

Проте Путін підкупом намагається знайти союзників в Африці. Росія списала $23 млрд боргів і постачає зброю на континент безплатно. 

Нагадаємо, 17 липня Росія в односторонньому порядку вийшла із «зернової угоди», після чого почала регулярно атакувати портову інфраструктуру України.

Читайте також: Африканські етюди Путіна
Теги: росія пропаганда війна Африка росіяни

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