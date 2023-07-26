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Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
фото з відкритих джерел

Автори документа відзначають, що членство в МВФ зобов'язує проводити таку валютно політику, яка не вигідна Кремлю

Росія збирається скасувати своє членство в МВФ і «стеллітах США». Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Держдуми.

Автори постанови пропонують денонсувати протокол про вступ РФ в члени Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

Як зазначається в документі, дане рішення пов'язане з проведеною «на вимогу керівництва США і їх сателітів» санкційною політикою МВФ та Міжнародного банку реконструкції.

Автори документа відзначають, що членство в МВФ зобов'язує РФ проводити таку валютну політику, яка позбавляє її «валютної самостійності» і можливості в ручному режимі підвищувати або знижувати обмінний курс рубля, а також зобов'язує прив'язувати обмінний курс рубля до іноземної валюти.

Тим часом МВФ покращив економічні прогнози щодо України. Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року. Також зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.

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Теги: росія МВФ

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