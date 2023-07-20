За словами Іванової, всі спортивні федерації нібито мріють про участь спортсменів із РФ у змаганнях

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лідія Іванова піднесла Росію до рангу «найсильнішої держави планети» і вимагає скасувати заборону на символіку країни-агресорки до міжнародних змагань. Вона назвала подібні умови допуску атлетів із РФ приниженням.

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Про це Іванова заявила в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Матч ТВ, коментуючи рішення Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) повернути росіян у свої турніри у нейтральному статусі. Переможниця ігор у Мельбурні-56 та Римі-60 висловила впевненість у тому, що всі федерації нібито мріють про участь спортсменів із РФ у змаганнях.

«З одного боку, це приємна новина, але, боюся, вона незабаром «погасне». У мене завжди викликає здивування, коли нас зобов'язують виступати у нейтральному статусі. Скільки можна? З якого дива Росію так принижують? Адже ми найсильніша спортивна держава планети! Я вважаю, нам необхідно виступати лише на рівних умовах із суперниками без жодних застережень. Усі там хочуть нас повернути, але позбавлені самостійності», – сказала Іванова.

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Нагадаємо, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

До слова, польський футбольний клуб нарвався на хейт фанатів через необдуманий вчинок. Пресслужба команди використала у відео літеру «Z», що є одним із символів російської армії та агресії у війні проти України, а також підпис «знак якості».