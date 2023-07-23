Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ

Україна вже повернула собі близько 50% території, яку Росія захопила під час повномасштабної війни

Військова операція ЗСУ зараз на початковій стадії

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже повернула собі близько 50% території, яку Росія захопила під час повномасштабної війни, і продовжує це робити в рамках контрнаступу. Про це пише Reuters.

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За його словами, США розраховують, що контрнаступ, який триває, наразі тільки на початковій стадії, і він не завершиться у наступні місяці.

«Уже повернуто близько 50% того, що було спочатку захоплено. Зараз відносно ранні дні контрнаступу. Це не втрачатиме силу протягом наступного тижня чи двох. Ми розглядаємо, я думаю, кілька місяців», – сказав Блінкен.

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Нагадаємо, за п’ять тижнів контрнаступу українських сил, що розпочався влітку, за підрахунками аналітиків Інституту вивчення війни, було звільнено майже стільки ж територій, скільки російські війська захопили за шість місяців (близько 253 квадратних кілометри території проти 282 квадратних кілометрів).

Станом на другу половину липня на всьому фронті військова ініціатива тепер на стороні України, констатує Міністерство оборони. Речник відомства Володимир Гаврилов повідомляв, що українські захисники щодня просуваються десь на 100-1000 метрів. Він також наголосив, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

Також президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку.