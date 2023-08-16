«Фортеця Львів»: як окупанти намагаються розпалити ненависть до жителів Львівщини

У фейкових відео львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність

Росіяни намагаються налаштувати мешканців різних областей України один проти одного

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову спробу росіян посварити українців між собою. Цього разу ворог намагається розпалити ненависть до львів’ян. Про це повідомляє пресслужба Центру.

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«У соцмережі TikTok набирає популярності хештег «Фортеця Львів», під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут». У цих відео львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У деяких саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту. У деяких – висміюються високі ціни на оренду квартир», – йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що такі відео, як правило, публікують або на порожніх акаунтах, або на сторінках, де уже є багато роликів зі «зрадою».

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«Таким примітивним чином росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного. Важливо памʼятати: ворог у нас один, і це – РФ. А абсолютно безпечних місць в Україні немає і не буде, поки ми не проженемо російські війська зі своїх земель», – додають в пресслужбі.

Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.