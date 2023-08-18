Окупанти готуються провести масштабну мобілізацію в Криму

Окупанти мають намір провести мобілізаційні заходи серед усіх вікових груп населення Криму

Війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Про це інформує партизанський рух кримських татар та українців «Атеш» у Telegram.

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Згідно з отриманою інформацією, окупанти мають намір провести мобілізаційні заходи серед усіх вікових груп населення Криму.

«Це підтверджує попередню інформацію наших агентів про те, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих «виборів» у вересні», - йдеться у повідомленні.

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Слід відзначити, що в деяких окупованих регіонах України росіяни вже оголосили про проведення так званих «виборів».

Раніше повідомлялося, що окупанти перекидають з тимчасово окупованого Мелітополя, що у Запорізькій області, до тимчасово окупованого Криму вантажівки, тягачі та іншу військову техніку.

Також російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії РФ.

До слова, у російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми з логістикою – вона ускладнилася й уповільнилася. Як наслідок, для військових потреб вони тепер використовують цивільні напрямки транспортування, ті, які поки що ще функціонують після ударів ЗСУ.