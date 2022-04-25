Над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети

Над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети

Завтра в Україну має прибути місія МАГАТЕ

Над Хмельницькою атомною електростанцією зранку 25 квітня пролетіло дві крилаті ракети. Росія загрожує ядерній безпеці України та світу, повідомляють «Енергоатом» та уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні, 25 квітня 2022 року, о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів», - йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» назвали такі дії Росії ядерним тероризмом та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.

«Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти України стає дедалі більше. Російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці - під загрозою чергової ядерної катастрофи - весь світ», - додали в Енергоатомі.

Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС перебуває під посиленою охороною.

«Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері. Закликаю міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій російської федерації навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні», - написала омбудсменка Людмила Денісова.

Вона на також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з тим, щоб комісія врахувала й ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, що зранку окупанти обстріляли Рівненщину: ворог цілить по залізничних об'єктах.

Також відомо, що гендиректор МАГАТЕ цього тижня приїде у Чорнобиль.