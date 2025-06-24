Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)
Виникла пожежа у будинку внаслідок атаки БпЛА
скриншот з відео

З будинків евакуювали мешканців

Цієї ночі дрони атакували Підмосков'я. Російське Міноборони заявило про збиття дронів, але у мережі з'явилась інформація про приліт у багатоквартирний будинок. Відповідні відео поширились мережею, інформує «Главком».

Повідомляється, що дрон влучив у багатоповерхівку у Красногорську. За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.

За попередніми даними, постраждалих немає. На території житлового комплексу також впали уламки БпЛА. З будинків евакуювали мешканців.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила два безпілотники, що летіли курсом на Москву. 

Нагадаємо, у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа. Займання зафіксовано в Красногірську на заводі із виробництва гумового взуття. Зазначається, що над містом здійнявся величезний стовп чорного диму, а люди скаржаться на їдкий запах гару.

До слова, ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. Вибухи прогриміли в столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я.

Читайте також:

Теги: пожежа пожар дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Миколаєві
РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
25 травня, 06:44
Дрони атакували Івановську область РФ (фото)
Дрони атакували Івановську область РФ (фото)
26 травня, 06:35
Сили ППО знешкодили 69 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну авіаракетами та 107 «шахедами»: які області постраждали
31 травня, 09:18
Діти принесли на кладовище іграшки, листівки і навіть шматочки торта, бо вчора у Тамари мав бути день народження
Випускники з Коростишева прийшли на могилу до однокласника, якого вбила ракета (фото, відео)
31 травня, 09:57
Пошкоджена машина у Дніпрі
Масована атака ракетами та «шахедами» на Харків та Дніпро: головне за ніч
7 червня, 06:44
У місті Енгельс Саратовської області росії горить нафтобаза «Комбінат Кристал»
У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
8 червня, 16:58
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших примусити РФ до миру – Зеленський
10 червня, 09:29
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
14 червня, 04:39
Масштабна пожежа на нафтосховищі у Тегерані
У Тегерані після ізраїльської атаки виникла масштабна пожежа на нафтосховищі
15 червня, 00:18

Соціум

У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)
У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)
Трамп поспішив з привітаннями? Тегеран заявив, що не отримував пропозицій про припинення вогню
Трамп поспішив з привітаннями? Тегеран заявив, що не отримував пропозицій про припинення вогню
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
Верховний лідер Ірану: Наша країна ніколи не здається
Верховний лідер Ірану: Наша країна ніколи не здається
Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський
Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський
Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
14K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua