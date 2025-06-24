У Підмосков'ї дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа (відео)
З будинків евакуювали мешканців
Цієї ночі дрони атакували Підмосков'я. Російське Міноборони заявило про збиття дронів, але у мережі з'явилась інформація про приліт у багатоквартирний будинок. Відповідні відео поширились мережею, інформує «Главком».
Повідомляється, що дрон влучив у багатоповерхівку у Красногорську. За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.
За попередніми даними, постраждалих немає. На території житлового комплексу також впали уламки БпЛА. З будинків евакуювали мешканців.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила два безпілотники, що летіли курсом на Москву.
Нагадаємо, у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа. Займання зафіксовано в Красногірську на заводі із виробництва гумового взуття. Зазначається, що над містом здійнявся величезний стовп чорного диму, а люди скаржаться на їдкий запах гару.
До слова, ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. Вибухи прогриміли в столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я.