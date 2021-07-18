У Південно-Африканській Республіці під час заворушень загинули вже понад 70 осіб
Мародери переносять речі з торгового центру Letsoho у місті на схід від Йоганнесбурга
Протести переросли в пограбування та вилив загального гніву протестувальників
Під час протестів у Південно-Африканській Республіці загинуло щонайменше 72 людей та більш ніж 1200 були затримані. Масові заворушення у країні почалися після ув’язнення експрезидента ПАР Джейкоба Зуми ㅡ його визнали винним у неповазі до суду.
Про це повідомляє Reuters.
Масові протести у країні розпочалися 7 липня, коли експрезидент Зума здався поліції. Згодом протести переросли в пограбування та вилив загального гніву протестувальників через економічну та соціальну кризу у країні.
Через проблеми у сферах сільського виробництва та перероблювання нафти, люди бояться нестачі продовольства та палива. Окрім того, бідність у країні посилюється через суворі соціальні та економічні обмеження, спрямовані на боротьбу з Covid-19.
Заворушення не припинялися протягом шести днів. Вони поширилися від дому Зуми в провінції Квазулу-Наталь до найбільшого міста країни Йоганнесбурга, а також до портового міста Дурбан.
Так, у містах ПАР фіксували випадки розграбування та підпалів торгових центрів та магазинів. У бідних районах двох провінцій ПАР ㅡ Гаутенг та Квазулу-Наталь ㅡ багато людей загинули під час тисняви, коли виносили з магазинів харчові продукти, електроприлади, спиртні напої та одяг, повідомляє поліція. Повідомлялося про епізодичне насильство і в двох інших провінціях.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав співгромадян «протестувати мирно».
Мародерів не зацікавив книжковий магазин у Йоганнесбурзі
«У боротьбі цивілізації з невіглаством є шанс. ПАР, наші дні. Країна переживає жорстоку соціальну кризу. Вулиці у вогні і насильстві. І та сама надія якраз на те, що книги – це останнє, що їх/нас цікавить. Для особливо освічених і культурних «можливо» – ключове слово», – написав у на своїй сторінці у Фейсбук Михайло Ясинський.