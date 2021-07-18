У Південно-Африканській Республіці під час заворушень загинули вже понад 70 осіб

Мародери переносять речі з торгового центру Letsoho у місті на схід від Йоганнесбурга

Протести переросли в пограбування та вилив загального гніву протестувальників

Під час протестів у Південно-Африканській Республіці загинуло щонайменше 72 людей та більш ніж 1200 були затримані. Масові заворушення у країні почалися після ув’язнення експрезидента ПАР Джейкоба Зуми ㅡ його визнали винним у неповазі до суду.

Про це повідомляє Reuters.

Масові протести у країні розпочалися 7 липня, коли експрезидент Зума здався поліції. Згодом протести переросли в пограбування та вилив загального гніву протестувальників через економічну та соціальну кризу у країні.

Через проблеми у сферах сільського виробництва та перероблювання нафти, люди бояться нестачі продовольства та палива. Окрім того, бідність у країні посилюється через суворі соціальні та економічні обмеження, спрямовані на боротьбу з Covid-19.

Заворушення не припинялися протягом шести днів. Вони поширилися від дому Зуми в провінції Квазулу-Наталь до найбільшого міста країни Йоганнесбурга, а також до портового міста Дурбан.

Так, у містах ПАР фіксували випадки розграбування та підпалів торгових центрів та магазинів. У бідних районах двох провінцій ПАР ㅡ Гаутенг та Квазулу-Наталь ㅡ багато людей загинули під час тисняви, коли виносили з магазинів харчові продукти, електроприлади, спиртні напої та одяг, повідомляє поліція. Повідомлялося про епізодичне насильство і в двох інших провінціях.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав співгромадян «протестувати мирно».

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«У боротьбі цивілізації з невіглаством є шанс. ПАР, наші дні. Країна переживає жорстоку соціальну кризу. Вулиці у вогні і насильстві. І та сама надія якраз на те, що книги – це останнє, що їх/нас цікавить. Для особливо освічених і культурних «можливо» – ключове слово», – написав у на своїй сторінці у Фейсбук Михайло Ясинський.

Посольство України в ПАР просить українців, які проживають на території країни, утриматись від відвідування торгових центрів та інших місць публічних зібрань. Там також просять не виходити за межі районів проживання без нагальної потреби до того, як сили поліції та армійських підрозділів встановлять режим правопорядку.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій доступна гаряча лінія посольства: +27681987112.