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Втрати ворога станом на 19 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 19 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10120 танків
фото: Reuters

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 лютого втратила

  • особового складу – близько 862390 (+1300) осіб,
  • танків – 10120 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 21098 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23347 (+72) од,
  • РСЗВ – 1288 (+3) од,
  • засоби ППО – 1072 (+4) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25861 (+175),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
  • спеціальна техніка – 3752 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 19 лютого
Втрати ворога станом на ранок 19 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 19 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 19 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1092-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

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