Втрати ворога станом на 19 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 лютого втратила:
- особового складу – близько 862390 (+1300) осіб,
- танків – 10120 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 21098 (+23) од,
- артилерійських систем – 23347 (+72) од,
- РСЗВ – 1288 (+3) од,
- засоби ППО – 1072 (+4) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175),
- крилаті ракети – 3064 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од,
- спеціальна техніка – 3752 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 19 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1092-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0