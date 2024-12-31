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Нафтова пляма у Чорному морі буде розширюватись – Міндовкілля

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Нафтова пляма у Чорному морі буде розширюватись – Міндовкілля
15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту
фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Спостерігається розширення зони забруднення із локалізацією значних концентрацій мазуту поблизу південного узбережжя Криму

В акваторії Чорного моря до 3 січня 2025 року буде спостерігатись поступове розширення нафтової плями в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Основна маса мазуту переміститься в південно-західному напрямку, при цьому зберігається висока концентрація забруднення поблизу узбережжя південного Криму. Динаміка поширення свідчить про вплив змінних вітрових умов і течій на конфігурацію забруднення.

«За результатами супутникових спостережень та моделювання розповсюдження мазуту, спостерігається розширення зони забруднення із локалізацією значних концентрацій мазуту поблизу південного узбережжя Криму», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ця ситуація вимагає продовження спостереження за динамікою поширення та оцінки впливу на екосистеми Чорного моря. Особлива увага має бути приділена зонам локалізації високих концентрацій мазуту, а також ризикам довготривалого накопичення токсичних речовин у донних відкладеннях.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя рф в районі м. Анапа. Станом на 30 грудня  на узбережжі Анапи зафіксовано повторні викиди мазуту.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом.

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Теги: нафтопродукти Чорне море

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