Втрати ворога станом на 23 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 38334 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 23 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 лютого втратила:

особового складу – близько 867180 (+1180) осіб,

танків – 10168 (+7) од,

бойових броньованих машин – 21151 (+12) од,

артилерійських систем – 23582 (54) од,

РСЗВ – 1296 (+1) од,

засоби ППО – 1081 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117),

крилаті ракети – 3064 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,

спеціальна техніка – 3757 (+3).

Втрати ворога станом на ранок 23 лютого Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 лютого

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 23 лютого ВМС ЗСУ

Нині триває 1096-й день повномасштабної війни в Україні.