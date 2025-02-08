У Балтійському морі обірвався кабель російського «Ростелекому»

Роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов

У винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський кабель. Ремонтні роботи контролює берегова охорона. Про це повідомляє Yle та «РИА Новости».

У Росії повідомили, що підводний кабель «Ростелекома» було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження трапилося нібито через зовнішній вплив, а на місці тривають відновлювальні роботи.

За даними Yle, є два пошкоджені кабелі. Один із яких – кабель під назвою «Балтика», зараз ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи. За відновлення кабелю відповідає російський корабель.

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів із обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.