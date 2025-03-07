Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship (відео)
Американці пишуть, що це схоже на «повернення зоряного корабля»
Компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час восьмого тестового польоту.
Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship.
Відео очевидця з Багамських Островів:
Another angle of the explosion of @SpaceX Starship Flight 8 from the Bahamas sky. Captured by a friend on a nearby boat pic.twitter.com/Z0PakdcNlk— Vic (@VictorOnX) March 7, 2025
Бачили уламки космічного корабля і на островах Теркс і Кайкос:
We just saw the SpaceX Starship 8 blow up. 💥💥💥 Seen from Turks and Caicos. pic.twitter.com/1AyGANrBfE— Mark O’Henly (@SeeClickFlash) March 6, 2025
Також у місті Кейп-Канаверал, штат Флорида:
#Starship reentering as viewed from Cape Canaveral, Florida. #FLwx pic.twitter.com/4FvcVGIBa1— Nick Stewart (@NStewWX) March 6, 2025
Як відомо, трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.
Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards the launch site pic.twitter.com/9oK3m4xJaq— SpaceX (@SpaceX) March 6, 2025
До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.
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