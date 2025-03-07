Американці пишуть, що це схоже на «повернення зоряного корабля»

Компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час восьмого тестового польоту.

Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship.

Відео очевидця з Багамських Островів:

Another angle of the explosion of @SpaceX Starship Flight 8 from the Bahamas sky. Captured by a friend on a nearby boat pic.twitter.com/Z0PakdcNlk — Vic (@VictorOnX) — Vic (@VictorOnX) March 7, 2025

Бачили уламки космічного корабля і на островах Теркс і Кайкос:

We just saw the SpaceX Starship 8 blow up. 💥💥💥 Seen from Turks and Caicos. pic.twitter.com/1AyGANrBfE — Mark O’Henly (@SeeClickFlash) — Mark O’Henly (@SeeClickFlash) March 6, 2025

Також у місті Кейп-Канаверал, штат Флорида:

Як відомо, трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards the launch site pic.twitter.com/9oK3m4xJaq — SpaceX (@SpaceX) — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2025

До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.