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Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship (відео)
Уламки корабля Starship
скриншот з відео

Американці пишуть, що це схоже на «повернення зоряного корабля»

Компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час восьмого тестового польоту.

Американці публікують кадри падіння уламків корабля Starship. 

Відео очевидця з Багамських Островів:

Бачили уламки космічного корабля і на островах Теркс і Кайкос:

Також у місті Кейп-Канаверал, штат Флорида:

Як відомо, трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.

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Теги: SpaceX Флорида космос корабель

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