На Волині рибалки спіймали коропа-гіганта (фото)

Учасник чемпіонату з коропом, спійманим під час змагань

Учасники з десяти команд три доби змагалися за кожну спійману рибу

На Волині під час чемпіонату області з лову коропа учасники за три доби виловили 213 риб загальною вагою понад тонну. Найбільший короп важив 16 кг 260 г. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Федерації риболовного спорту Волинської області у Facebook.

Змагання відбулися на водоймі «Княжий Став». У них взяли участь десять команд.

Загальна вага улову становила 1 тис. 70 кг 200 г. Найбільше риби учасники виловили в останню добу змагань – 421 кг 320 г.

«На фініші темп змагань різко зріс», – зазначили у Федерації риболовного спорту Волинської області.

Особливо результативним став третій тур для команди «T.A.K». За цей час її учасники виловили 114 кг 80 г риби – більше, ніж за перші два тури разом. У підсумку команда посіла друге місце.

Фото: Федерація риболовного спорту Волинської області

Фото: Федерація риболовного спорту Волинської області

Перемогу здобула команда «CaroCarp1» – Роман Качковський та Артем Сак. Їхній загальний улов становив 290 кг 420 г. Друге місце посіла «T.A.K» із результатом 207 кг 380 г, третє – «Matz Fishing», учасники якої виловили 133 кг 260 г.

У Федерації зазначили, що «CaroCarp1» вдалося перемогти завдяки стабільним результатам протягом усіх трьох діб. Команда виловила 111 кг 40 г у першому турі, 108 кг у другому та 71 кг 380 г у третьому.

Фото: Федерація риболовного спорту Волинської області

Водночас саме представники «Matz Fishing» спіймали найбільшу рибу чемпіонату – коропа вагою 16 кг 260 г.

Найбільший амур змагань важив 6 кг 940 г. Його спіймала команда «T.A.K».

За словами організаторів, у класичному карпфішингу підсумок визначає не лише загальна вага улову. Команди змагаються у визначених зонах, тому на результат впливають кожна спіймана риба, окремий тур та позиція спортсменів у секторі.

Раніше «Главком» розповідав про ветеранів війни з інвалідністю, які під час заходу на Вінниччині спіймали товстолоба вагою 33,75 кг. Риболовля була частиною заходу, присвяченого ментальному здоров’ю. Організатори зазначали, що великий улов став «родзинкою відпочинку» та подарував учасникам позитивні емоції.