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У Туреччині кішка врятувала свою квартиру від грабіжників (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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8-річна кішка налякала чотирьох грабіжниць
фото: кадр з відео

Кішка змусила грабіжниць тікати з місця злочину

У Стамбулі (Туреччина) домашня кішка врятувала своїх господарів від пограбування. Чотирилапа дала відсіч зловмисникам, які намагалися потрапити до квартири. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Haber 7.

Історією про 8-річну кішку-рятівницю на прізвисько Муцизе розповіла її господарка Бахар Дада. За словами господарки, чотири невідомі жінки намагалися зламати двері її квартири, однак їм не вдалося цього зробити. Бахар Дада дізналася про пограбування у своєму будинку із сусідського чату. Саме із записів з камер вона довідалася, що її квартиру також намагалися пограбувати.

Однак її кішка не дала цьому статися та 45 хвилин відбивалася лапами від злодійок, які намагалися відкрити двері. Ба більше, злодійки намагалися прогнати кішку ногами, але це також їм не допомогло. Зокрема, на камерах відеоспостереження з коридору видно, як жінки після невдалих спроб чогось злякалися та втекли.

Кішка Муцизе налякала грабіжників
Кішка Муцизе налякала грабіжників
фото: кадр із відео

«Коли я переглянула відео, я була в жаху. Наші двері відчинялися чотири рази, і щоразу Муцизе відбивала їх. Зазвичай вона не дуже мила кішка. Ветеринари навіть кажуть мені: будь ласка, не називайте її кішкою, це левеня. Захищаючи наш будинок, вона проявила себе як справжня захисниця», – поділилася Бахар.

За словами власниці, після інциденту Муцизе пережила стрес, однак залишилася неушкодженою. «Коли я подивилася ці записи та дізналася про це, мені стало дуже сумно. Той стрес, який пережила моя кішка того дня, та ця психологічна боротьба, мабуть, були для неї дуже важкими. Попри все, вона не дозволила відкрити двері. Вона втримала їх перед дверима. Я так щиро й від душі її обіймала та цілувала. Я так сильно їй дякувала», – зізналася жінка.

Кішка врятувала свою квартиру від грабіжників

Зʼясувалося, що зловмисникам вдалося вдертися до квартири сусідів Бахар Дади, які мешкають два поверхами нижче.

Нагадаємо, у селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області до місцевого супермаркету «Амбар» зайшов кінь.  У мережі магазинів з гумором відреагували на несподіваного гостя та пожартували про свою «pet-friendly» політику. Незвичного відвідувача очевидці зафіксували на відео.

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Теги: тварини пограбування Туреччина

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