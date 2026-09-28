Атака біля кордону з Польщею: ударною хвилею пошкоджено пункт пропуску

Влучання сталося у селі Старовойтове Ковельського району

Під час повітряної тривоги на Волині російський шахед влучив неподалік кордону з Польщею – у селі Старовойтове Ковельського району, де розташований міжнародний пункт пропуску «Ягодин». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Романа Романюка.

Під час тривоги в Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу шахед. Унаслідок влучання ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді до термінала.

За попередньою інформацією, звернень щодо травмованих або загиблих не надходило. Місцева влада закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 28 вересня російський реактивний безпілотник атакував район пункту пропуску «Ягодин» на Волині. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як дрон падає у лісовій місцевості неподалік людей та прикордонної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що безпілотник рухався на захід у напрямку кордону з Польщею. Через російську атаку польські військові підняли в повітря бойову авіацію.

Попередня атака в цьому районі сталася 13 вересня. Тоді внаслідок російського удару поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» було пошкоджено автозаправну станцію, загорілися її приміщення та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Тоді ж Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею. Завдяки завчасному попередженню поїзної бригади ніхто не постраждав.