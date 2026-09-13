У Чехії поляки жорстоко побили свого співвітчизника через синьо-жовту панамку

Нападники прийняли Кубу Гайсіга за українця

У чеському місті Острава група чоловіків з Польщі побила свого земляка Кубу Гайсіга. Нападники прийняли його за українця через жовто-блакитну панамку з написом «Верхня Сілезія». Як інформує «Главком», про це повідомляє видання WP Wiadomości.

Гайсіг організував благодійний велопробіг «Подорож для Марселіни» вздовж історичних кордонів Верхньої Сілезії загальною довжиною близько 800 кілометрів. Метою ініціативи був збір коштів на лікування його важкохворої партнерки та підвищення обізнаності про онкологічні захворювання.

Однак 12 вересня поляк змушений був перервати заїзд, оскільки на нього напали невідомі з Польщі, які вигукували образи та називали його «бандерівцем». Нападники ногами побили чоловіка, через що той потрапив до лікарні.

Про інцидент уже повідомили чеську поліцію, яка з'ясовує всі обставини події. Попри вимушене призупинення велопробігу, після розголосу вдалося лише за одну ніч зібрати усю необхідну суму в 300 тисяч злотих.

Раніше у польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. Під час інциденту нападники вигукували образи та вимагали від чоловіка «спердаляти на війну».

Нагадаємо, у польському Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Конфлікт розпочався після того, як п'яний поляк захотів прочитати їм «лекцію про Волинську трагедію».