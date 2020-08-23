У Харкові водій наїхав на жінку, потерпіла загинула



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Фото відділу комунікації ГУНП у Харківській області

Жінка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці

У Харкові внаслідок аварії загинула 61-річна громадянка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Ландау надійшло до поліції 22 серпня близько 20:40.

На місці працівники поліції попередньо з’ясували, що 56-річний водій автомобіля Infiniti рухався від проспекту Ювілейного до вулиці Салтівське шосе та допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці. Потерпіла отримала травми, не сумісні з життям.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, встановлюються усі обставини аварії.

Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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