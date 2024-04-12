Росія знову погрожує ядерною зброєю фінам, які вступили у НАТО

Росіяни відреагували на заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни

Фінляндія зіткнеться з військово-політичними контрзаходами Росії, якщо створить їй ядерну загрозу. Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв'ю ТАСС.

Так російський дипломат прокоментував заяви фінської влади про те, що вони можуть дозволити транзит ядерної зброї НАТО територією країни.

«Подібні наміри можна оцінити за допомогою біблійної формули – «не знають, що творять». Якщо фінська влада робить такий вибір, то їм слід бути готовими і до наслідків цього вибору. Наведене вище біблійне висловлювання традиційно є синонімом милосердя та прощення. Однак у взаєминах з країнами НАТО такий підхід, мабуть, уже не працює: нашу стриманість і довготерпіння там зазвичай приймали за слабкість і намагалися експлуатувати», – заявив Єрмаков.

За його словами, у Москви до останнього часу не було жодних серйозних питань до Фінляндії у сфері безпеки. Володимир Єрмаков стверджує, що будь-якому розсудливому спостерігачеві очевидно, що до вступу Фінляндії до НАТО, цій країні абсолютно нічого не загрожувало з російського напряму.

Однак тепер, за версією Росії, керівництво Фінляндії відразу вирішило відкинути «те, що гарантувало спокій і стабільність їхньої країни, а саме – військовий нейтралітет», і виявилося втягнутим у загальну антиросійську політику НАТО.

«Одного лише вступу до НАТО Гельсінкі, мабуть, здалося замало: тепер там міркують і про можливість приєднання до практичної діяльності країн блоку зі створення загроз для Росії із залученням ядерної зброї. Виникає питання: до чого насправді ведуть дії Фінляндії щодо нібито зміцнення власної безпеки? Навряд чи вона підвищиться внаслідок появи на картах російського Генштабу позначок, які означають внесення об'єктів на території Фінляндії до списку легітимних цілей для ураження в разі прямого військового зіткнення нашої країни з НАТО», – погрожує представник МЗС РФ.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що може дозволити транзит ядерної зброї після того, як країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Наразі ввезення ядерної зброї до Фінляндії заборонено.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував аналітичну оцінку озвученим Росією ядерним погрозам на адресу нових членів НАТО. На думку експертів, так Росія намагається стримати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалого протистояння з країнами Заходу.

До слова, Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території.