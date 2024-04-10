CNN: США заборонять компаніям використовувати російське програмне забезпечення

Рішення щодо заборони перебуває на стадії розробки і може бути прийняте вже цього місяця

Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Kaspersky Lab. Про це пише CNN.

Рішення перебуває на стадії розробки і може бути прийняте вже цього місяця. Очікується, що Kaspersky Lab заборонить надавати користувачам доступ до певних продуктів та деяких своїх послуг у США.

За даними CNN, урядовим установам США вже заборонено використовувати програмне забезпечення Kaspersky Lab, але дії, спрямовані на те, щоб заборонити приватним компаніям використовувати програмне забезпечення, були б безпрецедентними.

Джерела CNN стверджують, що однією з цілей, які має адміністрація Байдена, є зниження ризику для критично важливої інфраструктури США. Вони також припускають, що заборона стосуватиметься антивірусного програмного забезпечення компанії.

Зазначається, що понад 400 млн людей і 240 тис. компаній у світі використовують програмні продукти Kaspersky Lab, але незрозуміло, скільки з цих людей і компаній перебувають в США.

Американські офіційні особи протягом багатьох років стверджували, що російський уряд може використовувати Kaspersky Lab, щоб передавати дані або використовувати своє антивірусне програмне забезпечення для спроби злому або стеження за американцями.

У березні 2022 року Федеральна комісія з зв'язку США включила Kaspersky Lab до списку компаній, продукція яких, за словами регулятора, становить загрозу безпеці країни. Компанія заявила, що розчарована рішенням регулятора заборонити використання федеральних субсидій на придбання її продукції, і припустила, що таке рішення було прийняте з політичних мотивів.

Kaspersky Lab («Лабораторія Касперського») – міжнародна група компаній із центральним офісом у Москві, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанія є найбільшим у Європі виробником систем захисту від шкідливого програмного забезпечення, хакерських атак і спаму. Програмне забезпечення розробника неодноразово звинувачувалось у шпигунстві

Нагадаємо, російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур.

В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, шо його антидроновий детектор призначений для державних організацій