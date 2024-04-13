Два роки тому пішов на дно крейсер «Москва». Як це було (відео)

Флагман Чорноморського флоту РФ був уражений українськими ракетами «Нептун» у Чорному морі

Рівно два роки тому, 13 квітня 2022 року українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва».

Удар по кораблю було завдано двома ракетами з українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».

Згодом СБУ допитала російського полоненого моряка, який після невдалого порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Той розповів, як відбувалися спроби врятувати моряків із крейсера, який тонув.

«Там було багато трупів і в основному порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на «Москві», і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився», – розповідав колишній матрос.

Також українські військові оприлюднили аудіозапис останніх перемовин на російському крейсері «Москва» перед тим, як він затонув. Зв'язковий кричав про позаштатну надзвичайну ситуацію на кораблі.

«Москва, перший, дві пробоїни, гвинт став, закрився, крен 30 градусів, ляже на бік. Підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний», – кричав член екіпажу крейсера.

Нагадаємо, що Слідчий комітет (СК) РФ призупинив розслідування кримінальної справи щодо затоплення крейсера «Москва», оскільки «підозрюваний втік від слідства».

До слова, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

Видання Defense Express повідомило, що рештки ракетного крейсера «Москва» знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження решток корабля та організувати підйом частин корабля та його озброєння.