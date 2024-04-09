Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч

Унаслідок влучання неподалік Полтави загинула людина

У ніч на 9 квітня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади. У Севастополі пролунали вибухи. Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Полтавщину

Увечері 8 квітня в Полтавській громаді пролунали вибухи. Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді постраждало 10 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Суспільного, внаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток.

Відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину. Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Вибухи в Севастополі

У ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

Читачі місцевих Telegram-каналів писали про вибух з боку моря, а підписники каналу «Кримський вітер» повідомили про два вибухи. До того ж, що вибух чули в Євпаторії, за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Згодом так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над Севастополем.

«Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали», – повідомив Развожаєв.

Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною

Постійні представники держав-членів Євросоюзу підтвердили домовленість про продовження безмитної торгівлі з Україною. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

Перший механізм – посилена версія вже наявних обмежень, яка застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу Європейської комісії.

Другий, новий механізм зобов'яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти на імпорт з України м'яса птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп та меду, якщо він перевищить середньоарифметичне значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.

Дія цього механізму запускається автоматично через 14 днів після виявленого перевищення обсягу експорту, а не через 21, як передбачалось раніше. Крім того, він тепер враховує дані про імпорт за довоєнний 2021 рік, а не лише 2022-ий і 2023-ий.

Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову та домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні.

Лідери погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемоги Росії в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, включаючи збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони для ЗСУ.

Також Сунак і Макрон чекають на майбутню зустріч Європейської політичної спільноти, яка відбудеться у Великій Британії. Вони зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Держдеп США назвав умову вступу України до НАТО

Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів, що нічого не змінилося щодо схвалення графіку і це все ще залежить від завершення війни.

«Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту», – зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною. Він також зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.