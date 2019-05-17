У Раді Європи проголосували за зняття санкцій з РФ



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Міністри закордонних справ країн-членів Ради Європи наголошують на необхідності розробити нові санкції проти держав-порушників

У Раді Європи на засіданні понад 30 міністрів закордонних справ прийняли рішення, що відкриває шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою. Про це повідомляє в п'ятницю, 17 травня, прес-служба Ради Європи.

Зокрема, у своєму рішенні міністри наголосили на необхідності скоординованих дій, з тим щоб підвищити здатність Ради Європи більш ефективно реагувати в ситуаціях, коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання, або не дотримується стандарти, фундаментальні принципи та цінності Ради Європи.

Разом з тим міністри стверджують, що необхідно розробити чітко визначену додаткову процедуру, що може бути ініційована Парламентською асамблеєю, Комітетом міністрів або генеральним секретарем.

Як повідомлялося, йдеться про новий тип санкцій процедури проти держав-порушників, сприятливі для Росії.

Міністри окремо наголосили, що всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи. Вони нагадали, що одним з основних зобов'язань держав-членів є сплата обов'язкових внесків до бюджету організації.

Відзначимо, що Рада Європи дозволила РФ брати участь у виборах нового генсека. Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтримав позицію, що всі країни-члени повинні мати право брати участь в діяльності статутних органів організації, включаючи Парламентську асамблею, а також повинні голосувати на виборах нового генсека організації в червні. Таке рішення прийняв КМРЄ на рівні глав МЗС країн-членів на своїй літній сесії в п'ятницю в Гельсінкі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Рада Європи дала «зелене світло» для зняття санкцій з РФ. У Раді Європи підтримали проект рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії.

Пізніше Клімкін відповів Європі на «зняття» санкцій з РФ. Глава МЗС України заявив, що Росію можуть повернути в ПАРЄ без виконання жодних умов.