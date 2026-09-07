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Глава МЗС Естонії викрив головну особливість виборів до Держдуми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава МЗС Естонії викрив головну особливість виборів до Держдуми
Глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми «перформансом Кремля»
фото: росЗМІ

Маргус Цахкна заявив, що Кремль визначив результат голосування ще до підрахунку бюлетенів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що майбутні вибори до Державної думи Росії не можна вважати справжнім волевиявленням громадян. За його словами, Кремль повністю контролює виборчий процес і заздалегідь визначив його результат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Цахкни у соцмережі X.

«Важливе нагадування напередодні так званих виборів до Державної думи Росії. Кремль вирішує, хто може балотуватися, контролює процес, а результат визначається ще до підрахунку бюлетенів», – написав Цахкна.

За словами очільника естонського МЗС, майбутнє голосування не є виборами у звичному розумінні. Він назвав його «контрольованим Кремлем перформансом». Вибори до Державної думи РФ мають відбутися 18–20 вересня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати населення РФ до тривалої війни проти України та нових жертв заради незначних здобутків на фронті. Про це раніше йшлося в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на виступ Путіна на з'їзді «Єдиної Росії». На їхню думку, російський диктатор намагається остаточно закріпити за нею роль «партії війни» та використати можливу перемогу на виборах до Держдуми як доказ нібито загальнонародної підтримки продовження агресії проти України.

В ISW вважають, що Путін прагне зробити провоєнну позицію «Єдиної Росії» центральною частиною неформальної державної ідеології. Аналітики порівняли цей процес із роллю, яку свого часу відігравала Комуністична партія у Радянському Союзі.

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Теги: Естонія росія вибори в Росії путін Державна Дума

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