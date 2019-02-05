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    У світі

    У роботі Facebook стався глобальний збій

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    Збої у мережі були зафіксовані у Києві та Львові - У роботі Facebook стався глобальний збій
    Збої у мережі були зафіксовані у Києві та Львові

    Користувачі не могли підключитися до сервера Facebook та відправити повідомлення

    У роботі Facebook стався глобальний збій. Про це повідомляє DownDetector.

    Як зазначається, збій стався в Польщі, Чехії, Німеччині, Болгарії, Румунії, Британії, США та Франції. Частина користувачів зіткнулася з неможливістю підключитися до сервера Facebook, а приблизно третина - з проблемами під час відправки повідомлень.

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    Нагадаємо, 5 грудня 2018 року у країнах Європи також спостерігався збій у роботі соціальної мережі Facebook. Про збій в роботі Facebook писали жителі Латвії, Великобританії, Угорщини, Естонії та Польщі. Повідомлення про неполадки у роботі соцмережі залишали користувачі з України. Зокрема, з Києва і Дніпра.

    Як повідомлялося, 21 вересня користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої в роботі ресурсу. Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.

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