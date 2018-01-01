У Росії мінівен влетів у «КамАЗ»: вісім жертв

Серед загиблих - двоє маленьких дітей

У ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії загинули вісім осіб, серед загиблих двоє маленьких дітей і 17-річна дівчина. Про це повідомила прес-служба регіонального главку МНС. «В результаті ДТП загинули вісім осіб, серед яких - двоє малолітніх дітей і 17-річна дівчина. Особи загиблих встановлюються», - говориться в



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ДТП у Росії

Серед загиблих - двоє маленьких дітей

У ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії загинули вісім осіб, серед загиблих двоє маленьких дітей і 17-річна дівчина. Про це повідомила прес-служба регіонального главку МНС.

«В результаті ДТП загинули вісім осіб, серед яких - двоє малолітніх дітей і 17-річна дівчина. Особи загиблих встановлюються», - говориться в повідомленні.

На місце аварії вилетіли представники місцевої влади.

ДТП сталося вранці в суботу на 70-му км траси Канськ - Тасіїво - Устя. За попередніми даними, мінівен Honda зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ». Водій «КамАЗа» не постраждав, водій і всі пасажири мінівена загинули.

На місці ДТП працюють співробітники ДПС, оперативно-слідча група, з'ясовуються всі обставини події. Призначено проведення службової перевірки за фактом причин події, що призвела до загибелі неповнолітніх.

Температура повітря в районі Канська в суботу становить близько 10 градусів морозу. За даними синоптиків, вночі йшов невеликий сніг. В ГУ МНС по Красноярському краю додали, що дорога, можливо, була засніжена, і могла бути утруднена видимість. Рух на місці аварії здійснюється в реверсивному порядку по одній смузі.

Джерело: ТАСС