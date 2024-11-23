Голод як зброя: як Москва стирала українську ідентичність
«Ніколи не пробачимо Москві мільйонів вбитих голодом українців під час голодоморів»
Мільйони людей загинули тільки тому, що були українці. Хотіли мати своє господарство, вирощувати хліб , а не йти до колгоспів. Упокорення голодом. Вбивство за національною ознакою. Геноцид.
Ніколи не пробачимо Москві мільйонів вбитих голодом українців під час голодоморів 32-33,21-23, 46 років.
Сталінський терор, спланований в Кремлі з особливою жорстокістю, знищував українську ідентичність, Москві потрібні совєтскіє люді.
Майже сторіччя минуло, а нічого не змінилося: в Кремлі живуть однією думкою – знищене України і українців.
Вічная памʼять всім загиблим в Голодоморах. Росія, як послідовник СРСР, має понести відповідальність за все. Й памʼятаймо – не покаране зло знову повертається з війною…
Коментарі — 0