Голод як зброя: як Москва стирала українську ідентичність

Мільйони людей загинули тільки тому, що були українці

«Ніколи не пробачимо Москві мільйонів вбитих голодом українців під час голодоморів»

Мільйони людей загинули тільки тому, що були українці. Хотіли мати своє господарство, вирощувати хліб , а не йти до колгоспів. Упокорення голодом. Вбивство за національною ознакою. Геноцид.

Ніколи не пробачимо Москві мільйонів вбитих голодом українців під час голодоморів 32-33,21-23, 46 років.

Сталінський терор, спланований в Кремлі з особливою жорстокістю, знищував українську ідентичність, Москві потрібні совєтскіє люді.

Майже сторіччя минуло, а нічого не змінилося: в Кремлі живуть однією думкою – знищене України і українців.

Вічная памʼять всім загиблим в Голодоморах. Росія, як послідовник СРСР, має понести відповідальність за все. Й памʼятаймо – не покаране зло знову повертається з війною…