У Росії згорів бомбардувальник Су-34: розвідка показала відео

У ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шаґол» згорів тактичний бомбардувальник Су-34

Причини займання літака уточнюються

У російському Челябінську на аеродромі «Шагол» згорів тактичний винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шаґол» (м. Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сили РФ. Причини займання літака уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.