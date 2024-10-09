Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина

Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління

«Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів», – українські аналітики Frontelligence Insight

Виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників. Про це повідомляє The Telegraph.

«Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці», – пояснили журналістам українські аналітики Frontelligence Insight.

У матеріалі йдеться, що США та союзники країни санкціями призупинили модернізацію російського винищувача Су-57. Адже, аналітики виявили компоненти винищувача, що входять до складу MPPU-50, пристрою німецького виробництва для калібрування систем зв’язку на Су-57.

«З огляду на те, що російське військове виробництво продовжувало розширюватися у 2023 і 2024 роках, зрозуміло, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закупівлі китайських замінників для підтримки виробництва», – зауважують українські аналітики.

Нагадаємо, що 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.