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Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина
Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів», – українські аналітики Frontelligence Insight

Виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників. Про це повідомляє The Telegraph.

«Російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці», – пояснили журналістам українські аналітики Frontelligence Insight.

У матеріалі йдеться, що США та союзники країни санкціями призупинили модернізацію російського винищувача Су-57. Адже, аналітики виявили компоненти винищувача, що входять до складу MPPU-50, пристрою німецького виробництва для калібрування систем зв’язку на Су-57.

«З огляду на те, що російське військове виробництво продовжувало розширюватися у 2023 і 2024 роках, зрозуміло, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закупівлі китайських замінників для підтримки виробництва», – зауважують українські аналітики.

Нагадаємо, що 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.

 

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Теги: росія росіяни санкції винищувач військова техніка літак авіація

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