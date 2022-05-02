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    Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня

    Йеппе Кофод прибув з робочим візитом до України - Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня
    Йеппе Кофод прибув з робочим візитом до України
    фото Дмитра Кулеби

    Данія підтримує розслідування та притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні

    Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод свій візит до України розпочав з поїздки до Ірпеня, постраждалого внаслідок вторгнення росіян до передмістя Києва. Про це у соцмережах розповіли глава МЗС України Дмитро Кулеба та сам Єппе Кофод.

    «Візит Єппе Кофода до України ми почали з відвідин Ірпеня. Російська армія чинила тут та в інших містах Київської області невимовні звірства. Мій друг з Данії міг побачити все на власні очі. Ми обидва прагнемо притягнути винних до відповідальності», – зазначив Дмитро Кулеба у Twitter.

    Глава МЗС Данії зауважив, що cтрашно бути свідком руйнувань у передмісті Києва.

    Він запевнив у своєму Twitter, що Данія твердо підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах.

    Напередодні ми повідомляли, що Данія та Швеція викликають послів РФ через порушення їхнього повітряного простору.

    Крім того, Данія передасть Україні техніку та озброєння. Для ЗСУ надійдуть бронетранспортери та важкі міномети.

    Нещодавно Зеленський зустрівся із прем’єрами Данії та Іспанії. Прем’єр-міністри Іспанії та Данії також відвідали Бородянку.

    Теги: МЗС росія окупанти війна Данія Київщина Ірпінь розслідування Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня