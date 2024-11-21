Мінфін США наклав санкції на десятки російських банків

Раніше санкції проти «Газпромбанку» запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія

Управління з контролю за іноземними активами включило до підсанкційного списку акціонерне товариство «Газпромбанк»

США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли «"Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит». Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Міністерство фінансів наклало санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило обмеження для:

«Газпромбанку»,

понад 50 міжнародних російських банків,

понад 40 російських реєстраторів цінних паперів,

15 російських фінансових чиновників.

Міністерство фінансів США також випускає попередження, в якому описує ризики санкцій, пов’язані з російською системою передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

«Сьогоднішні санкції, націлені на найбільший російський банк, який залишився невключеним, а також на десятки інших фінансових установ і посадових осіб у Росії... Ці масштабні дії ускладнять Кремлю ухилятися від санкцій США та фінансувати та оснащувати свою армію» – зазначила очільниця відомства.

OFAC також включив до підсанкційного списку акціонерне товариство «Газпромбанк» разом із шістьма його іноземними дочірніми компаніями. «Газпромбанк» є каналом закупівлі Росією військового обладнання для її війни проти України. Російський уряд також використовує «Газпромбанк» для виплати своїм солдатам, у тому числі для отримання бойових премій, і для компенсації сім’ям російських солдатів, які загинули під час жорстокої війни Путіна проти України.

Раніше санкції проти «Газпромбанку» запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Загалом під санкції США потрапили ТОВ «Банк Ітуруп», Акціонерне товариство «ББР Банк», BCS Bank AO, АТ «Братський народний банк», банк «Центрокредит», акціонерне товариство «Комерційний банк «Енерготрансбанк», комерційний банк «Кремльовський» та інші.

Відповідно до нових санкцій, за роботу або діяльність у секторі фінансових послуг економіки Російської Федерації під обмеження потрапили:

Андрій Анісімов – заступник керуючого директора Sberbank New Delhi.

Олена Федькіна – менеджер із взаємодії з ВТБ у Шанхаї.

Ілля Лішенко – старший менеджер зі зв'язків ВТБ Шанхай.

Роман Логов – заступник генерального директора ВТБ Шанхай.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки обіцяли запровадити нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні.

Як повідомлялося, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці.

До слова, уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.