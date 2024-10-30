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Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
Остін зазначив, що КНДР відправила близько 10 тис. солдатів для тренувань у Росії, і РФ оснащує цих військових одягом та зброєю своєї армії
фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Ллойд Остін зазначив, що США та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейських військових

Російському диктаторові Володимиру Путіну не вдасться отримати перемогу у війні в Україні, навіть за допомогою солдатів з КНДР. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу.

Міністр оборони США зазначив, що США та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейських військових.

«Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї», – підкреслив глава Пентагону.

Остін не назвав кроки, які здійснюють США для реагування на відправку північнокорейських військ у Росію. Також він зазначив, що поки не може конкретно сказати, чи будуть вони залучені у бойових діях, однак вкотре висловив «велике занепокоєння» цим фактом.

«Якщо вони будуть залучені, то це викликає велике занепокоєння. І тому ми дуже стурбовані тим, що вони збираються використовувати ці війська в бойових діях», – сказав він.

Остін зазначив, що КНДР відправила близько 10 тис. солдатів для тренувань у Росії, і РФ оснащує цих військових одягом та зброєю своєї армії.

«Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану», – зазначив міністр оборони США. 

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Теги: росія міністр путін Північна Корея Україна Ллойд Остін

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