Між Угорщиною та Словаччиною назріває конфлікт – Politico

Словаччина і Угорщина можуть відчувати напругу у відносинах

Словаччина ризикує посваритися з Угорщиною через новий мовний законопроєкт

Відносини між Словаччиною та Угорщиною можуть зіпсуватися через новий словацький закон, який обмежує використання мов національних меншин, зокрема угорської. Про це пише видання Politico.

Новий законопроєкт заборонить використання мов меншин у громадському транспорті, поштових відділеннях та меню ресторанів, а також збільшить штрафи за недотримання закону в 20 разів, до € 15 тис.

Словацькі опозиційні політики з партії «Свобода і солідарність» (SaS) і партії «Угорський альянс» критикують закон, вказуючи, що він завдасть шкоди туризму, знизить конкурентоспроможність Словаччини та призведе до критики з боку ЄС. Останніми роками Рада Європи також критикувала Словаччину за те, що вона продовжує порушувати права угорської меншини.

«Якщо закон буде прийнято, відносини між двома країнами, які нещодавно процвітали завдяки спільним зовнішньополітичним поглядам прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та словацького лідера Роберта Фіцо, можуть швидко стати крижаними», – пишуть журналісти.

Politico зазначає, що у 2009 році у Словаччині вже прийняли аналогічну поправку, яка забороняє державним службовцям використовувати мову національних меншин. Тоді це викликало дипломатичний скандал із Угорщиною.

До слова, відомі громадські діячі, письменники, науковці та журналісти Словаччини виступили з протестом проти участі прем’єра Роберта Фіцо в програмі телеканалу «Россия 1». Автори петиції закликають прем’єра усвідомити, що «Словацька Республіка не є його власністю» і що Фіцо «має лише обмежений мандат на керівництво країною».