За словами постачальників компанії, які потрапили в аферу, сир вивезли до Росії або на Близький Схід

В Лондоні триває розслідування крадіжки 22 тонн сиру з комапнії Neal’s Yard Dairy. Детективи вже заарештували 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом неправдивого представлення та поводженні з краденими товарами. Про це повідомляє The Guardian.

Лондонський фахівець із сирів поставив 950 кружальців чеддеру, вартістю до 300 тис. фунтів стерлінгів, передбачуваному шахраю, який видавав себе за оптового дистриб’ютора великого французького роздрібного продавця.

За словами постачальників компанії, які потрапили в аферу 21 жовтня, вважається, що сир вивезли до Росії або на Близький Схід.

Представник столичної поліції повідомив, що 63-річного чоловіка заарештували та доставили до поліцейського відділку на півдні Лондона, де його допитали.

«З тих пір його випустили під заставу в очікуванні подальших розслідувань. Розслідування ще тривають», – додав прессекретар.

Нагадаємо, Росія імпортує вершкове масло з Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів. На цей момент ОАЕ поставили до Росії 90 метричних тонн масла, а також у жовтні Росія почала імпортувати масло з Туреччини.

Нагадаємо, Словаччина у серпні стала головним покупцем російських товарів серед усіх країн Європейського союзу, випливає з даних Євростату. У той же час найбільшим торговим партнером РФ залишається Німеччина.