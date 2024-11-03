Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Могли вивезти до Росії. У Лондоні розслідують крадіжку 22 тонн сиру

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Могли вивезти до Росії. У Лондоні розслідують крадіжку 22 тонн сиру
Лондонський фахівець із сирів поставив шахраю 950 кружальців чеддеру, вартістю до 300 тис. фунтів стерлінгів
фото з відкритих джерел

За словами постачальників компанії, які потрапили в аферу, сир вивезли до Росії або на Близький Схід

В Лондоні триває розслідування крадіжки 22 тонн сиру з комапнії Neal’s Yard Dairy. Детективи вже заарештували 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом неправдивого представлення та поводженні з краденими товарами. Про це повідомляє The Guardian.

Лондонський фахівець із сирів поставив 950 кружальців чеддеру, вартістю до 300 тис. фунтів стерлінгів, передбачуваному шахраю, який видавав себе за оптового дистриб’ютора великого французького роздрібного продавця.

За словами постачальників компанії, які потрапили в аферу 21 жовтня, вважається, що сир вивезли до Росії або на Близький Схід.

Представник столичної поліції повідомив, що 63-річного чоловіка заарештували та доставили до поліцейського відділку на півдні Лондона, де його допитали.

«З тих пір його випустили під заставу в очікуванні подальших розслідувань. Розслідування ще тривають», – додав прессекретар.

Нагадаємо, Росія імпортує вершкове масло з Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів. На цей момент ОАЕ поставили до Росії 90 метричних тонн масла, а також у жовтні Росія почала імпортувати масло з Туреччини.

Нагадаємо, Словаччина у серпні стала головним покупцем російських товарів серед усіх країн Європейського союзу, випливає з даних Євростату. У той же час найбільшим торговим партнером РФ залишається Німеччина.

Читайте також:

Теги: прессекретар розслідування Велика Британія продукти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тель-Авів хоче розгромити усі проіранські сили до очікуваної появи в Ірану ядерної зброї
Війна на Близькому Сході. Чим це загрожує Україні?
3 жовтня, 12:02
Фото аеродрому «Борисоглєбськ» в РФ після прильоту туди дронів
Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків
3 жовтня, 21:19
Катування полонених військовослужбовців в РФ широко розповсюджені і відбуваються з благословення керівництва Росії
Скільки українців загинули в російському полоні: дані Міноборони
4 жовтня, 11:33
У ВМС розповіли, яка ситуація з ворожими кораблями в Чорному морі
У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море
15 жовтня, 07:45
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
19 жовтня, 08:55
Туреччина завдає ударів по цілях у Сирії та Іраку
Помста за теракт у Анкарі: Туреччина завдає потужних ударів по Сирії та Іраку
24 жовтня, 08:15
Анна Новосад, міністерка освіти і науки України (2019-2020)
Росія знищила кожну сьому українську школу – Анна Новосад
31 жовтня, 18:14
Володимир Зеленський розповів, чи очікувати військових Заходу в Україні
Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
30 жовтня, 15:37
Кімі Баденох стала лідеркою британської Консервативної партії
Обрано нового лідера консерваторів у Великій Британії
Вчора, 14:59

Соціум

У Франції на 27 років засуджено колишнього лікаря, який причетний до геноциду в Руанді
У Франції на 27 років засуджено колишнього лікаря, який причетний до геноциду в Руанді
На США насувається новий потужний ураган «Петті»
На США насувається новий потужний ураган «Петті»
У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів із вугіллям (фото)
У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів із вугіллям (фото)
Могли вивезти до Росії. У Лондоні розслідують крадіжку 22 тонн сиру
Могли вивезти до Росії. У Лондоні розслідують крадіжку 22 тонн сиру
У Нідерландах злодії підірвали галерею, аби викрасти роботи Енді Воргола
У Нідерландах злодії підірвали галерею, аби викрасти роботи Енді Воргола
Соратник Путіна гарантує: Трамп не зупинить війну в Україні
Соратник Путіна гарантує: Трамп не зупинить війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
44K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
23K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
6640
В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі
5754
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua