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Росія готова фінансувати війну в Україні ще декілька років. ЗМІ назвали причини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія готова фінансувати війну в Україні ще декілька років. ЗМІ назвали причини
WP: Масштабні військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню РФ
фото: росЗМІ

«Путін, здається, дуже впевнений, що він може йти далі, можливо, один, два або три роки. Поки що ситуація виглядає досить стабільною»

Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків.

Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.

Щоправда ще в липні голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що робоча сила і виробничі потужності економіки «майже вичерпані», а стагнацію «можна зупинити лише шляхом глибокої рецесії». На те, що проблема таки існує, вказує той факт, що у п’ятницю Центробанк РФ вкотре підвищив облікову ставку до 21% вперше за понад 20 років.

Деякі незалежні аналітики стверджують, що реальна інфляція в РФ є навіть вищою, ніж стверджує офіційна статистика. Минулого місяця Стокгольмський інститут трансформаційної економіки у своєму звіті поставив під сумнів достовірність останніх офіційних даних про інфляцію. На думку аналітиків, Путін неминуче скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та цивільну інфраструктуру, але це не вплине на рівень його влади.

Водночас російський економіст, співзасновник Центру аналізу і стратегій в Європі Владислав Іноземцев, який проживає в США, вважає, що Росія може дозволити собі вести війну ще найближчих кілька років.

«Вона може підтримувати цю війну протягом такого часу, протягом якого Україна і, ймовірно, Захід не зможуть собі дозволити її вести. У цьому проблема. Путін, здається, дуже впевнений, що він може йти далі, можливо, один, два або три роки. Поки що ситуація виглядає досить стабільною», – зазначив Іноземцев.

За його оцінками, військово-промисловий комплекс РФ не може виробляти жодного сучасного озброєння, однак має можливості для масового виробництва, і може це робити у значних масштабах.

Натомість Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі за міжнародний мир каже, що Росія не може нарощувати військове виробництво далі через нестачу робочої сили і західні санкції.

На думку старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса Робіна Брукса, здатність Росії продовжувати війну роками пов'язана з низкою провалів західних санкцій через кулуарне лобіювання в Європі та брак політичної волі.

Так, незабаром після вторгнення Німеччина та кілька інших великих європейських країн, включаючи Італію, Іспанію, Чехію, Польщу та Австрію, почали відправляти величезні обсяги товарів через Туреччину і сусідів Росії, включаючи Казахстан, Киргизстан, Грузію і Вірменію, які, очевидно, призначалися для Росії. У підсумку в Росії санкцій так і не відчули.

Брукс вважає, що Захід може зменшити доходи Росії від продажу нафти, запровадивши санкції проти більшої кількості російських танкерів, включаючи тіньовий флот, який транспортує 45% нафти. Він також може посилити і забезпечити дотримання нафтового ліміту, згідно з яким країни «Великої сімки» відмовляють у транспортних послугах і страхуванні російським танкерам, нафта яких продається за ціною понад 60 доларів за барель.

Нагадаємо, у Росії влада планує значно підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб поповнити федеральний бюджет, який наступного року досягне рекордного рівня витрат на оборону. 

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Теги: нафта озброєння Україна Киргизстан статистика Казахстан путін Китай санкції Німеччина економіка росія інфляція фронт

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