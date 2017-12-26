У Росії згорів величезний склад алкоголю

Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку»

На Камській вулиці в Калінінграді (РФ) сталася пожежа на складі з алкоголем, площа якого становить 1200 квадратних метрів Про це повідомляє Газета.Ru. У МНС РФ повідомили, що пожежі була присвоєна друга категорія складності. Загоряння було локалізовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав. «РИА Новости» повідомили,