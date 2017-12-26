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    У Росії згорів величезний склад алкоголю

    Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку»
    На Камській вулиці в Калінінграді (РФ) сталася пожежа на складі з алкоголем, площа якого становить 1200 квадратних метрів Про це повідомляє Газета.Ru. У МНС РФ повідомили, що пожежі була присвоєна друга категорія складності. Загоряння було локалізовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав. «РИА Новости» повідомили,
    • Сьогодні, 10:41
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    Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку»

    На Камській вулиці в Калінінграді (РФ) сталася пожежа на складі з алкоголем, площа якого становить 1200 квадратних метрів

    Про це повідомляє Газета.Ru.

    У МНС РФ повідомили, що пожежі була присвоєна друга категорія складності.

    Загоряння було локалізовано.

    За попередніми даними, ніхто не постраждав.

    «РИА Новости» повідомили, що в гасінні вогню були задіяні 53 людини і 15 одиниць техніки. Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку», який вигорів повністю.

     

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