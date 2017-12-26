У Росії згорів величезний склад алкоголю
- Сьогодні, 10:41
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Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку»
На Камській вулиці в Калінінграді (РФ) сталася пожежа на складі з алкоголем, площа якого становить 1200 квадратних метрів
Про це повідомляє Газета.Ru.
У МНС РФ повідомили, що пожежі була присвоєна друга категорія складності.
Загоряння було локалізовано.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
«РИА Новости» повідомили, що в гасінні вогню були задіяні 53 людини і 15 одиниць техніки. Горіли складські приміщення, в тому числі склад з алкогольною продукцією і склад «Сбербанку», який вигорів повністю.