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Російський Су-25 збив свого напарника (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російський Су-25 збив свого напарника (відео)
Інцидент трапився на Донеччині
скріншот з відео

Пілот російського літака вижив

Російська Федерація вчергове втратила літак. Мова про штурмовик Су-25. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що російський Су-25 під час пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром на Донеччині випадково збив свого напарника, який летів поруч. Пілот підбитого літака вижив, однак має зламану руку та перебуває у госпіталі.

Нагадаємо, Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Цей повітряний бій на Курському напрямку став історичною перемогою для Києва. Раніше повідомлялося, що у суботу вранці, 7 червня 2025 року, Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

До слова, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що російські літаки, які перебували на аеродромах під час масштабної атаки України, нібито не знищені, а лише пошкоджені. Посадовець стверджував, що повідомлення про ураження стратегічної авіації та успішні результати операції «необґрунтовані». За його словами, там «і близько немає нічого подібного».

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Теги: Донеччина літак

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