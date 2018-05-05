У секторі Гази поновилися зіткнення, більше тисячі постраждалих

Понад 40 осіб отримали вогнепальні поранення під час «Маршу повернення»

У п'ятницю, 4 травня, на кордоні між сектором Гази і Ізраїлем поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською армією. За даними міністерства охорони здоров'я сектора Газа, в результаті заворушень під час «Маршу повернення» були поранені щонайменше 1 143 палестинця. З них понад 40 осіб отримали вогнепальні поранення.



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Фото: EPA Сутички у секторі Гази

Понад 40 осіб отримали вогнепальні поранення під час «Маршу повернення»

У п'ятницю, 4 травня, на кордоні між сектором Гази і Ізраїлем поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською армією.

За даними міністерства охорони здоров'я сектора Газа, в результаті заворушень під час «Маршу повернення» були поранені щонайменше 1 143 палестинця. З них понад 40 осіб отримали вогнепальні поранення.

Про загиблих в результаті зіткнень між палестинцями та ізраїльськими військовими не повідомляється.

Як відомо, 30 березня близько 20 тисяч палестинців вийшли на багатоденну акцію протесту «Великий день повернення». Напередодні уздовж кордону сектора Газа з Ізраїлем для учасників акції були обладнані п'ять наметових таборів. Ізраїльтяни в зв'язку з акцією протесту стягнули до сектору Гази значні підкріплення.

14 квітня під час вибуху в секторі Гази загинули чотири людини.

В результаті зіткнень з ізраїльськими військовими з 30 березня були вбиті не менше 35 палестинців, понад 1500 отримали поранення. Це найбільша кількість жертв з 2014 року, коли ізраїльські військові провели в секторі Газа операцію під кодовою назвою «Незламна скеля».

Також армія Ізраїлю зруйнувала найбільш важливий стратегічний тунель у секторі Гази.

20 квітня четверо палестинців загинули в результаті нових зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази, ще 150 осіб дістали поранення.

Джерело: Новое Время