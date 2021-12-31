Штам «Омікрон» став домінуючим у Франції

У Франції виявили 206 243 нових випадків за минулу добу

У Франції більшість нових випадків зараження коронавірусом посідає штам «Омікрон». Про це повідомляє Національне агентство громадської охорони здоров'я Франції.

«На початку 52-го тижня (з 27 грудня) 62,4% тестів показали профіль, що відповідає штаму «Омікрон». При цьому на 50-му тижні (з 13 грудня) на нього припадало лише 15% випадків», – повідомляє агентство.

Минулої доби, за даними агентства, у Франції виявили 206 243 нових випадків, що на 1,5 тис. випадків менше, ніж днем раніше, коли було встановлено абсолютний рекорд з початку пандемії в 208 тис. випадків за добу.

Найвища захворюваність відзначається у столичному регіоні Іль-де-Франс, а також у регіонах Прованс – Альпи – Лазурний Берег, Овернь – Рона-Альпи та на Корсиці.

Зазначимо, на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.