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    Штам «Омікрон» став домінуючим у Франції

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    Більшість нових випадків інфікування коронавірусом у Франції припадає на штам &laquo;омікрон&raquo; - Штам «Омікрон» став домінуючим у Франції
    Більшість нових випадків інфікування коронавірусом у Франції припадає на штам «омікрон»
    фото з відкритих джерел

    У Франції виявили 206 243 нових випадків за минулу добу

    У Франції більшість нових випадків зараження коронавірусом посідає штам «Омікрон». Про це повідомляє Національне агентство громадської охорони здоров'я Франції.

    «На початку 52-го тижня (з 27 грудня) 62,4% тестів показали профіль, що відповідає штаму «Омікрон». При цьому на 50-му тижні (з 13 грудня) на нього припадало лише 15% випадків», – повідомляє агентство.

    Минулої доби, за даними агентства, у Франції виявили 206 243 нових випадків, що на 1,5 тис. випадків менше, ніж днем раніше, коли було встановлено абсолютний рекорд з початку пандемії в 208 тис. випадків за добу.

    Найвища захворюваність відзначається у столичному регіоні Іль-де-Франс, а також у регіонах Прованс – Альпи – Лазурний Берег, Овернь – Рона-Альпи та на Корсиці.

    Зазначимо, на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

    Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

    Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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    Теги: Європа Франція рекорд карантин коронавірус
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    Штам «Омікрон» став домінуючим у Франції