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    Думки вголос

    Англія розгортає польові шпиталі, Нью-Йорк в облозі через «Омікрон»

    Новий штам продовжує лютувати по всьому світу - Англія розгортає польові шпиталі, Нью-Йорк в облозі через «Омікрон»
    Новий штам продовжує лютувати по всьому світу
    фото з відкритих джерел

    Добових госпіталізацій у «великому яблуку» ніколи не було стільки

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    Нью-Йорк. За прошедшие сутки провели 182,8 тыс тестов. А сейчас внимание... позитивность 22%!!! Выявлено 39 591 новых случая в городе. И 67 тысяч по всему штату.

    Суточных госпитализаций 770!

    Какой-то треш. Суточных госпитализаций там никогда столько небыло. А ну и привет самым умным которые сейчас начнут вспоминать как в ЮАР все хорошо. Угу, в Нью-Йорке это расскажите.

    В тоже время, в Англии планируют создавать полевые госпитали на парковках возле больниц и проверить вместимость моргов в рамках ожидающейся волны «Омикрона». Так же может будет запрошена поддержка министерства обороны.

    Руководители планируют разместить временные полевые госпитали на парковках больниц и проанализировать вместимость своих морги в ожидании ожидаемого роста числа пациентов с Covid в течение следующих пяти недель.

    Меры на случай непредвиденных обстоятельств, о которых впервые было сообщено в журнале здравоохранения HSJ, вводятся в действие из-за сохраняющейся неопределенности в отношении объема госпитализаций, которые можно ожидать в январе.

    Хотя Национальная служба здравоохранения Англии еще официально не запросила военную поддержку для обеспечения полевых госпиталей, ожидается, что призыв о поддержке со стороны Министерства обороны (МО) может поступить уже на этой неделе.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Англія Нью-Йорк карантин коронавірус
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    Англія розгортає польові шпиталі, Нью-Йорк в облозі через «Омікрон»