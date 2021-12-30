Англія розгортає польові шпиталі, Нью-Йорк в облозі через «Омікрон»
Добових госпіталізацій у «великому яблуку» ніколи не було стільки
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Нью-Йорк. За прошедшие сутки провели 182,8 тыс тестов. А сейчас внимание... позитивность 22%!!! Выявлено 39 591 новых случая в городе. И 67 тысяч по всему штату.
Суточных госпитализаций 770!
Какой-то треш. Суточных госпитализаций там никогда столько небыло. А ну и привет самым умным которые сейчас начнут вспоминать как в ЮАР все хорошо. Угу, в Нью-Йорке это расскажите.
В тоже время, в Англии планируют создавать полевые госпитали на парковках возле больниц и проверить вместимость моргов в рамках ожидающейся волны «Омикрона». Так же может будет запрошена поддержка министерства обороны.
Руководители планируют разместить временные полевые госпитали на парковках больниц и проанализировать вместимость своих морги в ожидании ожидаемого роста числа пациентов с Covid в течение следующих пяти недель.
Меры на случай непредвиденных обстоятельств, о которых впервые было сообщено в журнале здравоохранения HSJ, вводятся в действие из-за сохраняющейся неопределенности в отношении объема госпитализаций, которые можно ожидать в январе.
Хотя Национальная служба здравоохранения Англии еще официально не запросила военную поддержку для обеспечения полевых госпиталей, ожидается, что призыв о поддержке со стороны Министерства обороны (МО) может поступить уже на этой неделе.
- Як Європа зустрічає «Омікрон». Порівнюємо з Україною
- Зазначимо, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з «червоної» зони карантину. Це останні регіони, які перебували у найжорсткіших обмеженнях. Водночас вчора у МОЗ повідомили, що ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону.
- Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.
Джерело: блог Євген Істребіна