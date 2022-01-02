Відсьогодні Чорногорія змінила правила в'їзду для українців

Тепер для мандрівки в Чорногорію потрібно надати більше документів

Ще одна країна Європи посилила вимоги щодо безпеки

Через розповсюдження коронавірусної інфекції уряд Чорногорії посилив правила в'їзду до країни, починаючи з 2 січня. Відтепер мандрівникам необхідно буде надати підтвердження про проведення повної вакцинації або перенесення Covid-19. Про це повідомляє у Facebook посольство України в Чорногорії.

«Через погіршення епідеміологічної ситуації з 2 січня 2022 року набувають силу оновлені умови в'їзду в Чорногорію», – йдеться у повідомленні дипломатичної установи.

Для в'їзду необхідно надати один із двох документів:

Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше, ніж за шість місяців до в'їзду. Підтвердження перенесеної хвороби Covid-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути зроблений у термін не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Зазначається, що в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, або експрес-тест на антиген (не пізніше, ніж за 48 годин).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Чорногорії заборонить в'їзд у країну невакцинованим іноземним туристам з 2 по 12 січня.

Як відомо, Італія запровадила «локдаун для невакцинованих» до кінця березня.

До слова, Кіпр нещодавно теж змінив правила в'їзду для українців.

Також Єгипет запровадив нові правила в'їзду для туристів.

Крім того, у Польщі з 15 грудня почали діяти нові правила в'їзду в країну. Всі особи, які прибули на територію країни з-за меж Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

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