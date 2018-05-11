У ще одній школі США сталася стрілянина

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Американці вже не раз влаштовували акції протесту проти вільного користування зброєю, що є причиною нещасних випадків у школах

У школі міста Палмдейл штату Каліфорнія (США) сталася стрілянина. Про це повідомляє Fox News.

Шериф округу Лос-Анджелес повідомив, що до них в управління надійшов дзвінок про людину зі зброєю в будівлі середньої школи. Спочатку було повідомлення про те, що одна людина отримала вогнепальне поранення, однак після ця інформація не підтвердилася. Поки ніхто не затриманий, школа на даний момент не працює.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня у США на території вищої школи в місті Окала, штат Флорида, сталася стрілянина, в результаті якої постраждала, як мінімум, одна людина.

21 квітня тисячі американських студентів вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю після стрілянини у школі Флориди в лютому та інших подібних інцидентів.