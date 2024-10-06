У шматку каменю віком 2 млрд років вчені знайшли мікроби

Цей унікальний зразок було витягнуто з магматичного комплексу Бушвельд у Південній Африці

Унікальне відкриття, зроблене вченими у Південній Африці, може перевернути наше уявлення про еволюцію життя на Землі та відкрити нові горизонти у пошуках життя поза нашою планетою. У породах каменю видобутих з магматичного комплексу Бушвельд, виявлено живі мікроорганізми. Це найдавніше свідчення існування життя, знайдене у таких древніх геологічних утвореннях. Про це повідомив доцент Токійського університету та провідний автор дослідження Йохеї Судзукі.

Раніше вважалося, що найдавніші мікроби були знайдені у шарах віком близько 100 млн років. Нове відкриття зміщує цю межу на цілих 2 мільярди років назад, відкриваючи перед науковцями неймовірні можливості для вивчення ранніх етапів розвитку життя на нашій планеті.

Для того, щоб підтвердити наявність мікробів у зразках і виключити можливість забруднення, вчені використовували цілий арсенал сучасних методів дослідження, включаючи інфрачервону спектроскопію, електронну та флуоресцентну мікроскопію. Результати аналізів однозначно вказують на те, що мікроби були присутні у породах ще до їх видобутку.

Але це ще не все. Відкриття дає надію на виявлення слідів життя на інших планетах, зокрема на Марсі. На Червоній планеті є породи, які ще давніші за ті, в яких знайшли мікроби у Південній Африці.

NASA планує доставити зразки марсіанських порід на Землю в рамках місії марсохода Perseverance. Ці зразки можуть виявитися схожими за віком із досліджуваними вченими з Бушвельда, що дає підстави сподіватися на виявлення ознак стародавнього мікробного життя на Марсі.

Нагадаємо, вчені створили першу повну мапу нейронних зв'язків у мозку мухи.



